Макей: Минск готов внести вклад в разрешение кризиса между Россией и Украиной

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Белоруссия готова внести вклад в разрешение кризисной ситуации между Украиной и Россией, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Макей: Минск готов внести вклад в разрешение кризиса между Россией и Украиной
  • AFP
  • © Sergei KHOLODILIN / BELTA

«Мы готовы внести свой вклад в разрешение этой ситуации», — приводит БЕЛТА его слова.

Макей добавил, что в случае соответствующей просьбы Минск готов участвовать в процессе по достижению позитивного результата.

Переговоры России и Украины в Гомельской области Белоруссии длились около пяти часов. По словам помощника президента России Владимира Мединского, участникам диалога удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Следующий раунд переговоров делегаций России и Украины пройдёт в ближайшие дни.

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