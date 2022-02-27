В Минобороны России рассказали о действиях «Правого сектора» в Мариуполе

Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о действии отрядов «Правого сектора»* в Мариуполе.

«В Мариуполе прибывшие из Львовской области штурмовые отряды «Правого сектора»* терроризируют мирных жителей. Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве «живого щита», — сказал он.

Также в Минобороны России сообщили, что заградотряды националистов убили четырёх украинских офицеров в Северодонецке Луганской области.

Ранее ФСБ предотвратила террористический акт в Республике Крым и задержала сторонников «Правого сектора», готовивших теракт в православном храме Крыма.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).