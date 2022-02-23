В ФСБ заявили о предотвращении теракта в Крыму

В ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы предотвратили теракт в Крыму.

Отмечается, что в ходе спецоперации были задержаны шесть россиян, которые являются сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор»*.

«Предотвращён террористический акт в Республике Крым. В результате проведённых мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор», осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Уточняется, что у одного из задержанных изъяты компоненты СВУ, также обнаружена переписка с планами и символика группировки.

Ранее в ФСБ России заявили, что по делу о массовом «минировании» объектов в стране и сопредельных государствах задержаны 14 участников сваттинговых интернет-сообществ в ряде российских регионов.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).