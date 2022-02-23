В ФСБ заявили о предотвращении теракта в Крыму

Короткая ссылка
В ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы предотвратили теракт в Крыму.
В ФСБ заявили о предотвращении теракта в Крыму
  • РИА Новости

Отмечается, что в ходе спецоперации были задержаны шесть россиян, которые являются сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор»*.

«Предотвращён террористический акт в Республике Крым. В результате проведённых мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор», осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Уточняется, что у одного из задержанных изъяты компоненты СВУ, также обнаружена переписка с планами и символика группировки.

Ранее в ФСБ России заявили, что по делу о массовом «минировании» объектов в стране и сопредельных государствах задержаны 14 участников сваттинговых интернет-сообществ в ряде российских регионов.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить