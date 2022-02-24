Минобороны: ВС России успешно выполнили поставленные на день задачи на Украине

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Все поставленные перед группировками войск Вооружённых сил России на день задачи выполнены успешно, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Минобороны: ВС России успешно выполнили поставленные на день задачи на Украине
  • РИА Новости

«Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6—8 км в глубину», — заявил он.

Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации.

Также в Минобороны заявили, что в ходе спецоперации на Украине армия России обеспечила выход российских войск к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.

За 24 февраля армия России вывела из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

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