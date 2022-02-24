Минобороны: ВС России успешно выполнили поставленные на день задачи на Украине

Все поставленные перед группировками войск Вооружённых сил России на день задачи выполнены успешно, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6—8 км в глубину», — заявил он.

Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации.

Также в Минобороны заявили, что в ходе спецоперации на Украине армия России обеспечила выход российских войск к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.

За 24 февраля армия России вывела из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.