Минобороны: ВС России вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины
- РИА Новости
«Всего в результате ударов российских вооружённых сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины», — заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.
Как заявил российский глава государства Владимир Путин, операция стала вынужденной мерой: для Российской Федерации возникли такие риски безопасности, что само существование страны могло оказаться под угрозой.