Минобороны: ВС России вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины

Армия России вывела из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, заявили в российском Министерстве обороны.

«Всего в результате ударов российских вооружённых сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины», — заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.

Как заявил российский глава государства Владимир Путин, операция стала вынужденной мерой: для Российской Федерации возникли такие риски безопасности, что само существование страны могло оказаться под угрозой.