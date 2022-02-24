Минобороны: ВС России вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины

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Армия России вывела из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, заявили в российском Министерстве обороны.
Минобороны: ВС России вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины
  • РИА Новости

«Всего в результате ударов российских вооружённых сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины», — заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.

Как заявил российский глава государства Владимир Путин, операция стала вынужденной мерой: для Российской Федерации возникли такие риски безопасности, что само существование страны могло оказаться под угрозой.

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