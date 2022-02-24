Минобороны России: в Донбассе сбит боевой вертолёт ВСУ и четыре Bayraktar

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В ходе специальной операции по демилитаризации Украины в Донбассе сбиты четыре украинских беспилотника Bayraktar и боевой вертолёт. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны России: в Донбассе сбит боевой вертолёт ВСУ и четыре Bayraktar
  • Gettyimages.ru

«Сбит боевой вертолёт и четыре ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2», — сообщил он.

Ранее в Минобороны отметили, что после ударов армии России выведено из строя 74 наземных объекта украинских вооружённых сил.

Конашенков также заявил, что российские вооружённые силы высокоточным оружием выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию Вооружённых сил Украины.

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