Минобороны России: в Донбассе сбит боевой вертолёт ВСУ и четыре Bayraktar
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«Сбит боевой вертолёт и четыре ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2», — сообщил он.
Ранее в Минобороны отметили, что после ударов армии России выведено из строя 74 наземных объекта украинских вооружённых сил.
Конашенков также заявил, что российские вооружённые силы высокоточным оружием выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию Вооружённых сил Украины.