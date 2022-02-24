Минобороны России: в Донбассе сбит боевой вертолёт ВСУ и четыре Bayraktar

В ходе специальной операции по демилитаризации Украины в Донбассе сбиты четыре украинских беспилотника Bayraktar и боевой вертолёт. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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