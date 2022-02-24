При обстреле ВСУ в Донецке пострадали три человека

Короткая ссылка
В результате обстрела украинских военных в Киевском районе Донецка ранения получили три человека. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
При обстреле ВСУ в Донецке пострадали три человека
  • Gettyimages.ru

«Под обстрелом ВСУ — прифронтовой Киевский район: три человека получили ранения. Также повреждена теплотрасса и две котельные, вследствие чего без отопления остались 68 жилых домов», — написал он в Telegram.

Кулемзин добавил, что под обстрелами находятся Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы Донецка.

«Зафиксированы прямые попадания в жилые дома, здания социальных учреждений. Ранены мирные жители», — отметил он.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что в результате обстрела со стороны ВСУ погибли два мирных жителя республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить