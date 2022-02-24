При обстреле ВСУ в Донецке пострадали три человека

В результате обстрела украинских военных в Киевском районе Донецка ранения получили три человека. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

«Под обстрелом ВСУ — прифронтовой Киевский район: три человека получили ранения. Также повреждена теплотрасса и две котельные, вследствие чего без отопления остались 68 жилых домов», — написал он в Telegram.

Кулемзин добавил, что под обстрелами находятся Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы Донецка.

«Зафиксированы прямые попадания в жилые дома, здания социальных учреждений. Ранены мирные жители», — отметил он.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что в результате обстрела со стороны ВСУ погибли два мирных жителя республики.