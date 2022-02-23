В Луганске у троллейбусного депо произошёл взрыв

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Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что у троллейбусного депо в Луганске произошёл взрыв.
В Луганске у троллейбусного депо произошёл взрыв
  • РИА Новости
  • © Олеся Потапова

«В 04.15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что в центре Донецка произошёл взрыв в телецентре.

В результате инцидента никто не постадал.

Всего за сутки украинские военные 114 раз нарушили режим прекращения огня.

В Минобороны России заявили, что ситуация в ЛНР и ДНР имеет тенденцию к обострению.

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