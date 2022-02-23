В Луганске у троллейбусного депо произошёл взрыв

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что у троллейбусного депо в Луганске произошёл взрыв.

РИА Новости

© Олеся Потапова

«В 04.15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв», — говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов. Ранее стало известно, что в центре Донецка произошёл взрыв в телецентре. В результате инцидента никто не постадал. Всего за сутки украинские военные 114 раз нарушили режим прекращения огня. В Минобороны России заявили, что ситуация в ЛНР и ДНР имеет тенденцию к обострению.