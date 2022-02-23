В Луганске у троллейбусного депо произошёл взрыв
- РИА Новости
- © Олеся Потапова
«В 04.15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов.
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В результате инцидента никто не постадал.
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