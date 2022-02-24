Глава ДНР Пушилин заявил о приостановке эвакуации из республики
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» заявил о приостановке эвакуации населения из республики.
- РИА Новости
«Что касается эвакуации населения, она приостанавливается», — цитирует его РИА Новости.
В Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.
В МЧС России сообщили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.
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