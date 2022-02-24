Глава ДНР Пушилин заявил о приостановке эвакуации из республики

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» заявил о приостановке эвакуации населения из республики.

«Что касается эвакуации населения, она приостанавливается», — цитирует его РИА Новости.

В Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

В МЧС России сообщили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.