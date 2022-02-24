В Минобороны Белоруссии сообщили о закрытии части воздушного пространства

В Белоруссии с 24 февраля 12:00 по решению Генштаба вооружённых сил республики закроют часть воздушного пространства для полётов гражданских самолётов.

«Принято решение о закрытии с 12:00 24 февраля 2022 года части воздушного пространства... по рубежу: Государственная граница Республики Беларусь, Высокое, Барановичи, Осиповичи, Кричев, далее по южной части Государственной границы Республики Беларусь до Высокое», — говорится в сообщении ведомства.

Высота действующих ограничений — от 0 до 19 800 м.

Ранее стало известно, что в связи с возможными угрозами авиации полёты гражданских самолётов в воздушном пространстве Украины ограничены.

Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией.

Кроме того, Росавиация ввела ограничения на работу 12 аэропортов на юге страны из-за ситуации вокруг Украины.