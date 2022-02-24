Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией

В связи с высокой угрозой безопасности полётов для гражданских самолётов Россия с 24 февраля закрыла воздушное пространство для гражданских самолётов на западной границе с Украиной и Белоруссией, сообщается в NOTAM.

«Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полётов гражданских воздушных судов», — приводит РИА Новости сообщение.

Причина — применение вооружения и военной техники.

Уточняется, что закрытие воздушного пространства идёт по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах.

Ранее сообщалось, что в связи с возможными угрозами авиации полёты гражданских самолётов в воздушном пространстве Украины ограничены.