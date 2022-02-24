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Украина ограничила полёты гражданских самолётов в своём воздушном пространстве

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В связи с возможными угрозами авиации полёты гражданских самолётов в воздушном пространстве Украины ограничены, сообщает система оповещения авиаперсонала NOTAM.
Украина ограничила полёты гражданских самолётов в своём воздушном пространстве
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Leidel / EyeEm

Об этом информирует РИА Новости.

«Полёты гражданских самолётов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полётной информации... ограничены», — сказано в сообщении.

Причина — потенциальная угроза гражданской авиации.

Ранее секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявлял, что оснований для закрытия воздушного пространства над Украиной нет.

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