Украина ограничила полёты гражданских самолётов в своём воздушном пространстве
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Об этом информирует РИА Новости.
«Полёты гражданских самолётов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полётной информации... ограничены», — сказано в сообщении.
Причина — потенциальная угроза гражданской авиации.
Ранее секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявлял, что оснований для закрытия воздушного пространства над Украиной нет.