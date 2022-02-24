Украина ограничила полёты гражданских самолётов в своём воздушном пространстве

В связи с возможными угрозами авиации полёты гражданских самолётов в воздушном пространстве Украины ограничены, сообщает система оповещения авиаперсонала NOTAM.

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Об этом информирует РИА Новости. «Полёты гражданских самолётов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полётной информации... ограничены», — сказано в сообщении. Причина — потенциальная угроза гражданской авиации. Ранее секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявлял, что оснований для закрытия воздушного пространства над Украиной нет.