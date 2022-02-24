Депутат Рады Кива заявил, что у Украины появился «шанс на будущее и возрождение»

У Украины сейчас появляется «шанс на будущее и возрождение», война в Донбассе не могла быть бесконечной, заявил в стриме RT «Летучка» депутат Верховной рады Илья Кива.

«Сейчас именно тот момент, когда у Украины появляется шанс на будущее и возрождение, ведь девятилетняя война в Донбассе не могла быть бесконечной. Девять лет в Донбассе рвутся бомбы, девять лет Украину раздирают ненависть, нацизм, беспредел», — сказал он.

Происходящее на территории страны Кива охарактеризовал как фиаско действующих властей, которые «были уверены, что Россия ничего не сделает».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение принято после просьбы ДНР и ЛНР о помощи.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что военное руководство Украины предупреждали о возможности спецоперации России по защите Донбасса.