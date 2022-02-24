Счастье и Станица Луганская перешли под контроль ЛНР

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Город Счастье и Станица Луганская перешли под контроль Луганской Народной Республики.
Счастье и Станица Луганская перешли под контроль ЛНР
  • РИА Новости

«Счастье и Станица Луганская под контролем ЛНР», — сообщил советник главы МВД республики Виталий Киселёв с позывным Коммунист в своём Telegram.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин призвал украинских военных сложить оружие.

Президент России Владимир Путин также заявил, что все украинские военные, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.

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