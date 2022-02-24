Басурин заявил, что армия республик Донбасса ведёт огонь только по военным объектам
- РИА Новости
Он подчеркнул, что огонь ведётся только по военным объектам, сообщает ТАСС.
«Вот эти все заявления, которые делаются украинской стороной, что уничтожаются гражданские объекты, — это ложь. Уничтожаются только военные объекты на территории Украины. И вот заявление, которое сделал президент Российской Федерации, прислушайтесь к нему. Военные, положите оружие, идите домой, вы сохраните свои жизни», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все украинские военные, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.