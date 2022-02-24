Военный эксперт Ходарёнок прокомментировал действия России в Донбассе

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Военный эксперт Михаил Ходарёнок в комментарии RT о начале военной операции России в Донбассе отметил, что удары по важным объектам военной инфраструктуры — это «обычная практика».
Военный эксперт Ходарёнок прокомментировал действия России в Донбассе
  • РИА Новости

«Это обычная практика в ходе ведения военных действий — нанести удары по особо важным объектам военной инфраструктуры, аэродромам, позициям ПВО, складам с вооружением и боеприпасами», — сказал он.

По словам эксперта, таким образом военные предваряют начало общевойсковых операций. Превентивные удары должны снизить боевые оперативные возможности противника и создать более благоприятные условия для действий сухопутных войск.

24 февраля российский лидер Владимир Путин в своём обращении к гражданам России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Он заявил, что все украинские военные, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.

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