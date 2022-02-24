Украинский лидер Зеленский рассказал о попытке поговорить с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с российским президентом Владимиром Путиным, но не получил ответа.
Украинский лидер Зеленский рассказал о попытке поговорить с Путиным
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«Инициировал телефонный разговор с президентом России. Результат – тишина», — заявил Зеленский в своём видеообращении в Telegram-канале.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о срочном запросе страны на проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с обращением Донецкой и Луганской народных республик к России с просьбой оказать им военную помощь.

Также Кулеба заявлял, что Киев стремится использовать все дипломатические возможности для решения ситуации.

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