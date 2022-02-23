Кулеба: Киев стремится использовать все дипломатические возможности для решения ситуации
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«У нас есть «план А» — использовать все дипломатические возможности, чтобы сдержать Россию и избежать следующей агрессии, и «план Б» — воевать за каждый дюйм наших городов, нашей территории, и бороться, пока не победим», — цитирует Кулебу РИА Новости.
Он также заявил, что Киев никогда не признает суверенитета ДНР и ЛНР.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией.
Замглавы российского МИД Андрей Руденко при этом заявил, что Россия не желает разрывать дипломатические отношения с Украиной.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Подробнее — в материале RT.