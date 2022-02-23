Кулеба: Киев стремится использовать все дипломатические возможности для решения ситуации

Украинские власти готовы как к дипломатическому урегулированию ситуации, так и к военным действиям. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

«У нас есть «план А» — использовать все дипломатические возможности, чтобы сдержать Россию и избежать следующей агрессии, и «план Б» — воевать за каждый дюйм наших городов, нашей территории, и бороться, пока не победим», — цитирует Кулебу РИА Новости.

Он также заявил, что Киев никогда не признает суверенитета ДНР и ЛНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко при этом заявил, что Россия не желает разрывать дипломатические отношения с Украиной.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Подробнее — в материале RT.