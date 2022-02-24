Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за обращения ЛНР и ДНР к России
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«Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске к России с запросом о предоставлении военной поддержки», — написал он в своём Twitter.
Кулеба отметил, что это является шагом к дальнейшей эскалации ситуации.
Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН в зв’язку зі зверненням російських окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську до Росії із запитом про надання військової підтримки, що є подальшою ескалацією безпекової ситуації.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2022
Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооружённых сил Украины.