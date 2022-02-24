Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за обращения ЛНР и ДНР к России

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о срочном запросе страны на проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с обращением Донецкой и Луганской народных республик к России с просьбой оказать им военную помощь.
Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за обращения ЛНР и ДНР к России
  • AP
  • © Richard Drew

«Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске к России с запросом о предоставлении военной поддержки», — написал он в своём Twitter.

Кулеба отметил, что это является шагом к дальнейшей эскалации ситуации.

Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооружённых сил Украины.

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