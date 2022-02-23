В результате обстрелов ВСУ в Донбассе погиб военнослужащий ЛНР

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Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики погиб в результате миномётного обстрела со стороны ВС Украины. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В результате обстрелов ВСУ в Донбассе погиб военнослужащий ЛНР
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«В 20:35 вооружённые формирования Украины нарушили режим прекращения огня с направления населённого пункта Новоалександровка в направлении населенного пункта Калиново-Борщеватое», — приводит РИА Новости сообщение.

В результате обстрела погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Ранее в представительстве Луганской народной республики в СЦКК сообщили о гибели ещё одного военнослужащего в результате обстрелов ВСУ.

Глава СК России Бастрыкин поручил расследовать все случаи военных нападений на жителей Донбасса.

23 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мирных жителей в Луганской народной республике.

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