В результате обстрелов ВСУ в Донбассе погиб военнослужащий ЛНР
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«В 20:35 вооружённые формирования Украины нарушили режим прекращения огня с направления населённого пункта Новоалександровка в направлении населенного пункта Калиново-Борщеватое», — приводит РИА Новости сообщение.
В результате обстрела погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.
Ранее в представительстве Луганской народной республики в СЦКК сообщили о гибели ещё одного военнослужащего в результате обстрелов ВСУ.
Глава СК России Бастрыкин поручил расследовать все случаи военных нападений на жителей Донбасса.
23 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мирных жителей в Луганской народной республике.