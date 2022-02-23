СК возбудил уголовное дело по факту гибели мирных жителей в ЛНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели мирных жителей 22 февраля в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 22 февраля примерно в 23:35 военнослужащие ВСУ произвели прицельный выстрел противотанковой управляемой ракетой по легковому автомобилю, в котором находились двое мирных жителей.

Ранее Бастрыкин поручил расследовать все случаи военных нападений на жителей Донбасса.

21 февраля СК России также возбудил уголовное дело после гибели и ранения мирных жителей Донбасса в результате обстрела со стороны украинских военных.