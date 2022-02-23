СК возбудил уголовное дело по факту гибели мирных жителей в ЛНР

23 февраля 2022
23 февраля 2022 | 21:02
23 февраля 2022 | 20:23
23 февраля 2022 | 16:51
22 февраля 2022 | 22:20
22 февраля 2022 | 11:14
21 февраля 2022 | 23:04
21 февраля 2022 | 19:29
21 февраля 2022 | 18:40
20 февраля 2022 | 18:05
20 февраля 2022 | 12:26
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели мирных жителей 22 февраля в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе СК.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 22 февраля примерно в 23:35 военнослужащие ВСУ произвели прицельный выстрел противотанковой управляемой ракетой по легковому автомобилю, в котором находились двое мирных жителей.
Ранее Бастрыкин поручил расследовать все случаи военных нападений на жителей Донбасса.
21 февраля СК России также возбудил уголовное дело после гибели и ранения мирных жителей Донбасса в результате обстрела со стороны украинских военных.