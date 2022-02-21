СК России возбудил дело после гибели и ранения мирных жителей Донбасса при обстреле ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели и ранения мирных жителей Донбасса в результате обстрела со стороны украинских военных.

«Возбуждено уголовное дело по фактам гибели и травмирования мирных жителей и разрушения объектов гражданской инфраструктуры в результате массированных обстрелов украинских силовиков», — говорится в сообщении на сайте СК.

По данным следствия, 21 февраля ВСУ произвели обстрелы населённых пунктов самопровозглашённых ДНР и ЛНР с применением тяжёлого вооружения и миномётов.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новые преступные действия ВСУ на территории Донбасса и Ростовской области.