СК России возбудил дело после гибели и ранения мирных жителей Донбасса при обстреле ВСУ
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«Возбуждено уголовное дело по фактам гибели и травмирования мирных жителей и разрушения объектов гражданской инфраструктуры в результате массированных обстрелов украинских силовиков», — говорится в сообщении на сайте СК.
По данным следствия, 21 февраля ВСУ произвели обстрелы населённых пунктов самопровозглашённых ДНР и ЛНР с применением тяжёлого вооружения и миномётов.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новые преступные действия ВСУ на территории Донбасса и Ростовской области.