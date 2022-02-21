Председатель СК России Бастрыкин поручил расследовать новые преступления ВСУ

21 февраля 2022
21 февраля 2022 | 18:40
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20 февраля 2022 | 12:26
19 февраля 2022 | 22:25
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19 февраля 2022 | 17:35
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19 февраля 2022 | 12:16
18 февраля 2022 | 22:34
18 февраля 2022 | 12:02
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новые преступные действия ВСУ на территории Донбасса и Ростовской области, говорится на официальном сайте СКР.
Как сообщает ведомство, в 10:00 21 февраля военнослужащие Украины выпустили снаряд, который полностью разрушил место службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, расположенного в 150 м от российско-украинской границы.
Также в СК проверят сообщение Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики о том, что в результате обстрела со стороны ВСУ в посёлке шахты «Трудовская» погиб мирный житель.
21 февраля Бастрыкин поручил СК возбудить дела после гибели двух мирных жителей в Донбассе.
Ранее глава ведомства распорядился процессуально фиксировать преступные действия ВСУ в Донбассе.