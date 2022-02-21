Председатель СК России Бастрыкин поручил расследовать новые преступления ВСУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новые преступные действия ВСУ на территории Донбасса и Ростовской области, говорится на официальном сайте СКР.

Как сообщает ведомство, в 10:00 21 февраля военнослужащие Украины выпустили снаряд, который полностью разрушил место службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, расположенного в 150 м от российско-украинской границы.

Также в СК проверят сообщение Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики о том, что в результате обстрела со стороны ВСУ в посёлке шахты «Трудовская» погиб мирный житель.

21 февраля Бастрыкин поручил СК возбудить дела после гибели двух мирных жителей в Донбассе.

Ранее глава ведомства распорядился процессуально фиксировать преступные действия ВСУ в Донбассе.