Председатель СК России Бастрыкин поручил расследовать новые преступления ВСУ
21 февраля 2022

Председатель СК России Бастрыкин поручил расследовать новые преступления ВСУ

21 февраля 2022 | 18:40

Председатель СК России Бастрыкин поручил расследовать новые преступления ВСУ

20 февраля 2022 | 18:05

СК России возбудил два дела по фактам обстрелов ВСУ мирных жителей в Донбассе

20 февраля 2022 | 12:26

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дела после гибели двух мирных жителей в Донбассе

19 февраля 2022 | 22:25

Бастрыкин поручил СК процессуально зафиксировать преступные действия ВСУ в Донбассе

19 февраля 2022 | 19:41

СК России возбудил ещё одно уголовное дело по факту взрыва снаряда в Ростовской области

19 февраля 2022 | 17:35

СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва в Ростовской области

19 февраля 2022 | 15:24

СК России возбудил дело по факту подрыва машины начальника Народной милиции ДНР Синенкова

19 февраля 2022 | 12:16

СК возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя Донбасса

18 февраля 2022 | 22:34

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва автомобиля в Донецке

18 февраля 2022 | 12:02

В основу доклада России в СБ ООН легли 150 историй спецпроекта RT и СК о пострадавших в Донбассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать новые преступные действия ВСУ на территории Донбасса и Ростовской области, говорится на официальном сайте СКР.

Как сообщает ведомство, в 10:00 21 февраля военнослужащие Украины выпустили снаряд, который полностью разрушил место службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, расположенного в 150 м от российско-украинской границы.

Также в СК проверят сообщение Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики о том, что в результате обстрела со стороны ВСУ в посёлке шахты «Трудовская» погиб мирный житель.

21 февраля Бастрыкин поручил СК возбудить дела после гибели двух мирных жителей в Донбассе.

Ранее глава ведомства распорядился процессуально фиксировать преступные действия ВСУ в Донбассе.