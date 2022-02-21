Бастрыкин поручил возбудить дела после гибели двух мирных жителей Донбасса

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели ещё двоих жителей Донбасса после обстрелов со стороны украинских военных.

По данным ведомства, Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели двух человек в самопровозглашённой Луганской народной республике.

«По данным открытых источников, два человека погибли в результате обстрелов указанной территории со стороны ВСУ 20 февраля 2022 года в вечернее время», — говорится в сообщении СК.

19 февраля Александр Бастрыкин поручил процессуально зафиксировать преступные действия ВСУ в Донбассе.