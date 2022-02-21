Бастрыкин поручил возбудить дела после гибели двух мирных жителей Донбасса

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели ещё двоих жителей Донбасса после обстрелов со стороны украинских военных.
Бастрыкин поручил возбудить дела после гибели двух мирных жителей Донбасса
  • © СК РФ

По данным ведомства, Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели двух человек в самопровозглашённой Луганской народной республике.

«По данным открытых источников, два человека погибли в результате обстрелов указанной территории со стороны ВСУ 20 февраля 2022 года в вечернее время», — говорится в сообщении СК.

19 февраля Александр Бастрыкин поручил процессуально зафиксировать преступные действия ВСУ в Донбассе.

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