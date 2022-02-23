Бастрыкин поручил СК расследовать все случаи военных нападений на жителей Донбасса

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать все случаи военных нападений на жителей Донбасса. Соответствующая информация — на сайте Следственного комитета.

«Председателем СК России Александром Ивановичем Бастрыкиным поручено ГСУ СК России фиксировать все случаи военных нападений на населённые пункты Донбасса и тщательным образом расследовать все факты преступных действий ВСУ на территориях ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «в средствах массовой информации сообщается о значительном увеличении числа обстрелов территории Донбасса».

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики стягивают РСЗО «Град» к линии соприкосновения в Донбассе.

Кроме того, сообщалось, что украинская армия открыла огонь из миномётов, артиллерии и БМП в районе Спартака и у окраин Киевского района ДНР.

Позднее поступила информация, что в районе населённого пункта Спартак, съёмочная группа журналистов ТК «Звезда» попала под обстрел украинских боевиков из 56-й бригады.