Басурин заявил о стягивании военными Украины «Градов» к линии соприкосновения в Донбассе
- РИА Новости
«По информации нашей разведки, противник продолжает стягивать тяжёлое вооружение к линии боевого соприкосновения. Нами вскрыто размещение дивизиона украинских ракетных систем залпового огня БМ-21 «Град»... в лесополосе на окраине Нетайлово», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что украинская армия открыла огонь из миномётов, артиллерии и БМП в районе Спартака и у окраин Киевского района ДНР.
Позднее поступила информация, что в районе населённого пункта Спартак съёмочная группы журналистов ТК «Звезда» попала под обстрел украинских боевиков из 56-й бригады.