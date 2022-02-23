Басурин заявил о стягивании военными Украины «Градов» к линии соприкосновения в Донбассе

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Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики стягивают РСЗО «Град» к линии соприкосновения в Донбассе.
Басурин заявил о стягивании военными Украины «Градов» к линии соприкосновения в Донбассе
  • РИА Новости

«По информации нашей разведки, противник продолжает стягивать тяжёлое вооружение к линии боевого соприкосновения. Нами вскрыто размещение дивизиона украинских ракетных систем залпового огня БМ-21 «Град»... в лесополосе на окраине Нетайлово», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинская армия открыла огонь из миномётов, артиллерии и БМП в районе Спартака и у окраин Киевского района ДНР. 

Позднее поступила информация, что в районе населённого пункта Спартак съёмочная группы журналистов ТК «Звезда» попала под обстрел украинских боевиков из 56-й бригады.

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