Небензя: признание Россией ДНР и ЛНР стало следствием саботажа Киевом Минских соглашений

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Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик стало прямым следствием саботажа Киевом Минских соглашений. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Небензя: признание Россией ДНР и ЛНР стало следствием саботажа Киевом Минских соглашений
  • © РИА Новости / Нэнси Сисель

«Понимаем, что в центре сегодняшней дискуссии окажется признание Россией Донецкой и Луганской народных республик как актуальный новостной сюжет», — цитирует ТАСС Небензя.

По его словам, «вокруг этого решения сейчас много спекуляций и инсинуаций».

Российский постпред подчеркнул, что признание ДНР и ЛНР «стало прямым следствием многолетнего саботажа Киевом своих прямых обязательств по комплексу мер, одобренному резолюцией Совета Безопасности 2202».

21 февраля российский президент подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Подробнее — в материале RT.

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что решение о признании независимости ДНР и ЛНР было необходимо в условиях агрессии украинских властей в Донбассе.

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