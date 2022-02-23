Путин заявил Эрдогану о необходимости решения по ДНР и ЛНР из-за агрессии Киева в Донбассе

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что решение о признании независимости ДНР и ЛНР было необходимо в условиях агрессии украинских властей в Донбассе.

РИА Новости

Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля. «Лидеры обменялись оценками ситуации в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении. В ходе переговоров Путин «подчеркнул объективную необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения». 21 февраля российский президент подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР. Подробнее — в материале RT. Владимир Путин отмечал, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.