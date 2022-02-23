Генсек ООН Гутерреш призвал к перемирию на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к установлению перемирия на Украине.

«Пришло время установить прекращение огня и вернуться на путь диалога и переговоров для спасения населения Украины», — цитирует ТАСС Гутерреша.

Генсек ООН ранее назвал признание Россией ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины.

По его словам, подобный шаг является «смертельным ударом» по Минским соглашениям.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Антониу Гутерреш оказался подвержен давлению со стороны Запада в контексте происходящего на востоке Украины.