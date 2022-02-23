Зеленский заявил о необходимости гарантий безопасности для Украины от Запада и России

Украине нужны от западных партнёров и России чёткие гарантии по обеспечению её безопасности. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Украине нужны гарантии безопасности, чёткие и конкретные, и уже сейчас, потому что мы хотим знать, что мы можем защищать своих людей, свои дома, и не только сами. Важна поддержка других партнёров», — цитирует ТАСС Зеленского.

Он подчеркнул, что среди гарантов безопасности Украины должна быть и Россия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко при этом заявил, что Россия не желает разрывать дипломатические отношения с Украиной.