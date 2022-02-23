Зеленский заявил о необходимости гарантий безопасности для Украины от Запада и России
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«Украине нужны гарантии безопасности, чёткие и конкретные, и уже сейчас, потому что мы хотим знать, что мы можем защищать своих людей, свои дома, и не только сами. Важна поддержка других партнёров», — цитирует ТАСС Зеленского.
Он подчеркнул, что среди гарантов безопасности Украины должна быть и Россия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией.
Замглавы российского МИД Андрей Руденко при этом заявил, что Россия не желает разрывать дипломатические отношения с Украиной.