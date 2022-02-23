В МИД Украины рекомендовали согражданам немедленно покинуть Россию

МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть территорию России в связи с «усилением российской агрессии».

«Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть её территорию», — говорится в сообщении украинского МИД.

Пренебрежение этими рекомендациями «значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан», добавили в Киеве.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о своей поддержке идеи о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко при этом заявил, что Россия не желает разрывать дипломатические отношения с Украиной.