Шесть человек погибли в результате пыток в ИВС Казахстана

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В результате применения сотрудниками правоохранительных органов пыток шесть человек погибли в изоляторах временного содержания (ИВС) в Казахстане после массовых беспорядков, заявил начальник службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Казахстана Ризабек Ожаров.
Шесть человек погибли в результате пыток в ИВС Казахстана
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«Мы приняли к производству уголовные дела по фактам применения недозволенных методов дознания... Нам переданы не все подобные дела, а только по случаям, где зафиксированы тяжкие последствия, точнее сказать, смерть задержанных», — сказал он в интервью газете «Казахстанская правда».

Согласно имеющимся сведениями, в результате применения пыток два человека погибли в ИВС Алма-Аты, три — в Восточно-Казахстанской области и один человек — в Талдыкоргане.

Пресс-служба президента Казахстана ранее заявила, что в стране возбуждены уголовные дела по 170 фактам пыток и превышения власти после январских событий в республике.

16 февраля председатель комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана Жанат Ешмагамбетов опроверг сообщения о существовании в следственном изоляторе Алма-Аты пыточных камер для выбивания показаний из подозреваемых в участии в январских беспорядках.

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