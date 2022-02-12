В Казахстане заведены десятки дел по фактам пыток и превышения власти после беспорядков

Пресс-служба президента Казахстана заявила, что в стране возбуждены уголовные дела по 170 фактам пыток и превышения власти после январских событий в республике.

Соответствующее заявление было опубликовано по итогам оперативного совещания Совета безопасности, которое прошло под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Всего в прокуратуру поступило 305 жалоб задержанных. По 62 обращениям нарушения не подтвердились. По 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению власти», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане расследуют более 3 тыс. уголовных дел после массовых беспорядков.