В МВД Казахстана опровергли сообщения о пыточных камерах в СИЗО

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Председатель комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана Жанат Ешмагамбетов опроверг сообщения о существовании в следственном изоляторе Алма-Аты пыточных камер для выбивания показаний из подозреваемых в участии в январских беспорядках.
В МВД Казахстана опровергли сообщения о пыточных камерах в СИЗО
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Он заявил, что эти слухи не соответствуют действительности и искажают «реальную картину происходящего».

«Распространяется, откровенно говоря, бредовое, фейковое сообщение о создании в следственном изоляторе Алма-Аты «пыточных камер» в стиле средневековой инквизиции. Хочу заверить, такого нет и быть не может», — цитирует Ешмагамбетова РИА Новости.

В Алма-Ате ранее нашли тайные захоронения боевиков, погибших во время массовых беспорядков в Казахстане.

До этого начальник департамента полиции города Канат Таймерденов сообщал о похищении из моргов Алма-Аты более 40 тел.

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