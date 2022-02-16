В МВД Казахстана опровергли сообщения о пыточных камерах в СИЗО
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Он заявил, что эти слухи не соответствуют действительности и искажают «реальную картину происходящего».
«Распространяется, откровенно говоря, бредовое, фейковое сообщение о создании в следственном изоляторе Алма-Аты «пыточных камер» в стиле средневековой инквизиции. Хочу заверить, такого нет и быть не может», — цитирует Ешмагамбетова РИА Новости.
В Алма-Ате ранее нашли тайные захоронения боевиков, погибших во время массовых беспорядков в Казахстане.
До этого начальник департамента полиции города Канат Таймерденов сообщал о похищении из моргов Алма-Аты более 40 тел.