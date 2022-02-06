В Алма-Ате отменят «оранжевый» уровень террористической опасности 7 февраля

Оперативный штаб по борьбе с терроризмом Алма-Аты принял решение отменить в городе «оранжевый» уровень террористической опасности с 7 февраля.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб, ситуация в городе стабилизировалась.

«Согласно принятому руководителем штаба решению на территории мегаполиса с 00:00 часов 7 февраля текущего года (21:00 мск 6 февраля) отменяется действие высокого «оранжевого» уровня террористической опасности», — говорится в заявлении.

Вместе с этим уточняется, что специальные и правоохранительные органы продолжат нести службу в усиленном режиме.

Ранее в Нур-Султане отменили «оранжевый» уровень террористической опасности.