В Алма-Ате отменят «оранжевый» уровень террористической опасности 7 февраля
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб, ситуация в городе стабилизировалась.
«Согласно принятому руководителем штаба решению на территории мегаполиса с 00:00 часов 7 февраля текущего года (21:00 мск 6 февраля) отменяется действие высокого «оранжевого» уровня террористической опасности», — говорится в заявлении.
Вместе с этим уточняется, что специальные и правоохранительные органы продолжат нести службу в усиленном режиме.
Ранее в Нур-Султане отменили «оранжевый» уровень террористической опасности.