В Алма-Ате отменят «оранжевый» уровень террористической опасности 7 февраля

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Оперативный штаб по борьбе с терроризмом Алма-Аты принял решение отменить в городе «оранжевый» уровень террористической опасности с 7 февраля.
В Алма-Ате отменят «оранжевый» уровень террористической опасности 7 февраля
  • © AP Photo / Vladimir Tretyakov

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб, ситуация в городе стабилизировалась.

«Согласно принятому руководителем штаба решению на территории мегаполиса с 00:00 часов 7 февраля текущего года (21:00 мск 6 февраля) отменяется действие высокого «оранжевого» уровня террористической опасности», — говорится в заявлении.

Вместе с этим уточняется, что специальные и правоохранительные органы продолжат нести службу в усиленном режиме.

Ранее в Нур-Султане отменили «оранжевый» уровень террористической опасности.

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