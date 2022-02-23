В ДНР сообщили об обстреле Спартака со стороны ВСУ

Украинская армия открыла огонь из миномётов по населённому пункту Спартак, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:40 — н. п. Авдеевка — н. п. Спартак: выпущено пять мин калибром 82 мм», — говорится в заявлении СЦКК. Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК ранее сообщило о гибели двух мирных жителей в результате обстрела со стороны ВСУ. Заместитель министра обороны России Николай Панков на заседании Совета Федерации заявил, что Киев использует в Донбассе тяжёлые виды вооружения, запрещённые Минскими соглашениями.