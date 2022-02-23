В ДНР сообщили об обстреле Спартака со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Украинская армия открыла огонь из миномётов по населённому пункту Спартак, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ДНР сообщили об обстреле Спартака со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:40 — н. п. Авдеевка — н. п. Спартак: выпущено пять мин калибром 82 мм», — говорится в заявлении СЦКК.

Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК ранее сообщило о гибели двух мирных жителей в результате обстрела со стороны ВСУ.

Заместитель министра обороны России Николай Панков на заседании Совета Федерации заявил, что Киев использует в Донбассе тяжёлые виды вооружения, запрещённые Минскими соглашениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить