Правительство Казахстана приняло постановление о создании филиалов вузов в России

Власти Казахстана подписали постановление о создании на паритетной основе филиалов вузов России и Казахстана. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.

«Соглашением предусмотрено, что на паритетной основе будут создаваться филиалы в соответствии с законодательством государств-сторон», — говорится в сообщении.

Учёба может проходить на государственных языках двух стран с обязательным изучением языка и истории страны нахождения филиала.

10 февраля минздравы России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации.

В комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана рассказали о проработке взаимного с Россией признания паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции.