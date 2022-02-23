Правительство Казахстана приняло постановление о создании филиалов вузов в России
«Соглашением предусмотрено, что на паритетной основе будут создаваться филиалы в соответствии с законодательством государств-сторон», — говорится в сообщении.
Учёба может проходить на государственных языках двух стран с обязательным изучением языка и истории страны нахождения филиала.
10 февраля минздравы России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации.
В комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана рассказали о проработке взаимного с Россией признания паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции.