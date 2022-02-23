Правительство Казахстана приняло постановление о создании филиалов вузов в России

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Власти Казахстана подписали постановление о создании на паритетной основе филиалов вузов России и Казахстана. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.

«Соглашением предусмотрено, что на паритетной основе будут создаваться филиалы в соответствии с законодательством государств-сторон», — говорится в сообщении.

Учёба может проходить на государственных языках двух стран с обязательным изучением языка и истории страны нахождения филиала.

10 февраля минздравы России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации.

В комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана рассказали о проработке взаимного с Россией признания паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции.

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