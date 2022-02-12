В Казахстане рассказали о проработке взаимного признания паспортов вакцинации с Россией

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В комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана рассказали о проработке взаимного с Россией признания паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Минздравом РК совместно с российскими коллегами были рассмотрены условия и порядок признания документов о вакцинации, технические возможности и работа информационных систем. В настоящее время проходит интеграция информсистем в части обмена сведениями о вакцинированных и переболевших COVID-19», — говорится в сообщении на сайте комитета.

В ведомстве отметили отсутствие принципиальных разногласий между странами по этому вопросу.

10 февраля Минздравы России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации.

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