В Казахстане рассказали о проработке взаимного признания паспортов вакцинации с Россией

В комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана рассказали о проработке взаимного с Россией признания паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Минздравом РК совместно с российскими коллегами были рассмотрены условия и порядок признания документов о вакцинации, технические возможности и работа информационных систем. В настоящее время проходит интеграция информсистем в части обмена сведениями о вакцинированных и переболевших COVID-19», — говорится в сообщении на сайте комитета.

В ведомстве отметили отсутствие принципиальных разногласий между странами по этому вопросу.

10 февраля Минздравы России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации.