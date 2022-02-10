Минздравы России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации

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Директор третьего департамента стран СНГ российского МИД Александр Стерник заявил, что Минздравы России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Минздравы России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации
  • РИА Новости

«На основе имеющегося политического решения министерствами здравоохранения России и Казахстана согласован порядок признания прививочных сертификатов», — заявил он в интервью РИА Новости.

По его словам, к работе над данным вопросом подключились «цифровые» ведомства. Их главная задача заключается в обеспечении надёжной защиты персональных данных и врачебной тайны.

10 января посол России в Китае Андрей Денисов в интервью «Известиям» рассказал, почему Москва и Пекин пока не признали вакцины и ковид-сертификаты друг друга.

По его словам, в отношениях России и Китая нет политических проблем, касающихся сотрудничества в борьбе с пандемией.

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