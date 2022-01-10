Посол России в Китае Денисов рассказал, почему страны пока не признали вакцины друг друга от COVID-19

Посол России в Китае Андрей Денисов рассказал, почему Москва и Пекин пока не признали вакцины и ковид-сертификаты друг друга.

В интервью «Известиям» он подчеркнул, что в отношениях России и Китая нет политических проблем, касающихся сотрудничества в борьбе с пандемией.

Более того, на высшем уровне неоднократно подтверждалась готовность сторон к полноценному сотрудничеству во всех областях, связанных с противодействием коронавирусу, добавил посол.

Однако к настоящему времени страны пока не признали вакцины друг друга и сертификаты о вакцинации.

«И в Китае, и у нас существуют достаточно сложные, но оправданные процедуры медико-биологической проверки, прежде чем подходить к признанию и регистрации вакцин. И пока они не выполнены ни в Китае, ни у нас. Более того, в Китае нет никаких иностранных вакцин, которые они бы признавали. То же самое и в России», — объяснил Денисов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом вопрос регистрации в ВОЗ российской вакцины «Спутник V».