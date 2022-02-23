Депутат Рады Кива заявил о возможных территориальных претензиях Венгрии, Польши и Румынии

Венгрия, Румыния и Польша могут предъявить Украине права на некоторые территории, заявил депутат Верховной рады Илья Кива.

«Теперь ждём, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию, которая была получена Украиной во время «ненавистного, оккупационного коммунистического режима», — написал он в Telegram.

Ранее Кива в комментарии для RT назвал ситуацию на Украине началом глобальных изменений, которые произойдут в ближайшее время во всём мире.

Российский президент Владимир Путин заявил о готовности России показать Украине, что означает настоящая декоммунизация.

Он также отметил, что Украина является для России не просто соседней страной, а частью истории.