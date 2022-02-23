Депутат Рады Кива заявил о возможных территориальных претензиях Венгрии, Польши и Румынии

Короткая ссылка
Венгрия, Румыния и Польша могут предъявить Украине права на некоторые территории, заявил депутат Верховной рады Илья Кива.

«Теперь ждём, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию, которая была получена Украиной во время «ненавистного, оккупационного коммунистического режима», — написал он в Telegram

Ранее Кива в комментарии для RT назвал ситуацию на Украине началом глобальных изменений, которые произойдут в ближайшее время во всём мире.

Российский президент Владимир Путин заявил о готовности России показать Украине, что означает настоящая декоммунизация.

Он также отметил, что Украина является для России не просто соседней страной, а частью истории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить