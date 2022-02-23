Депутат Рады Кива заявил о возможных территориальных претензиях Венгрии, Польши и Румынии
«Теперь ждём, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию, которая была получена Украиной во время «ненавистного, оккупационного коммунистического режима», — написал он в Telegram.
Ранее Кива в комментарии для RT назвал ситуацию на Украине началом глобальных изменений, которые произойдут в ближайшее время во всём мире.
Российский президент Владимир Путин заявил о готовности России показать Украине, что означает настоящая декоммунизация.
Он также отметил, что Украина является для России не просто соседней страной, а частью истории.