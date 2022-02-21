Путин подписал документ о признании ДНР и ЛНР

Путин заявил о готовности России показать Украине, что означает настоящая декоммунизация

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Российский президент Владимир Путин заявил о готовности России показать Украине, что означает настоящая декоммунизация.
Путин заявил о готовности России показать Украине, что означает настоящая декоммунизация
  • AP

«В результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина», — сказал Путин.

Он добавил, что Ленин — «автор и архитектор» Украины.

«Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жёсткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины», — сказал Путин в обращении.

Он отметил, что «сейчас «благодарные» потомки посносили на Украине памятники Ленину».

«Это у них называется декоммунизацией. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация», — подчеркнул российский  лидер.

Ранее Путин заявил, что Украина является для России не просто соседней страной, а частью истории.

В октябре 2020 года сообщалось, что на Украине в рамках декоммунизации переименовали три парка и заказник в Винницкой области, а также два парка в Запорожской и Черкасской областях.

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