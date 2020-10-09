На Украине переименовали пять парков в рамках декоммунизации

На Украине в рамках декоммунизации переименовали три парка и заказник в Винницкой области, а также два парка в Запорожской и Черкасской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское правительство.

В частности, в Винницкой области парк имени 50-летия Октября был переименован в парк имени Н.Я. Гольденберга, парк имени Ленина — в парк имени И. Гегельского, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького — в Центральный парк имени М. Леонтовича, а лесной заказник «Марксова Дубина» — в «Брацлавскую Дубину».

В Запорожской области парк Горького стал парком «Новоалександровский», а парк имени 50-летия советской власти в Черкасской области — парком «Сосновый Бор».

В феврале Харьковский городской совет вновь проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

В сентябре окружной суд Харькова признал переименование проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова незаконным и отменил данное решение горсовета по запросу территориальной организации партии «Европейская солидарность».

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение о переименовании ряда городских объектов в рамках декоммунизации. В частности, меры коснулись проспекта маршала Жукова и одноимённой станции метро.