Глава ЛНР выразил надежду на восстановление экономики после признания Россией

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил надежду на восстановление экономики после признания ЛНР Россией.

«Я знаю, что у нас на территории республики на сегодняшний день реализуется программа экономического развития нашей республики на период 2022—2024 годов, в которую заложены, безусловно, очень большие ресурсы», — приводит РИА Новости слова Пасечника в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, данные ресурсы позволят восстанавливать экономику республики, открывать новые предприятия, восстанавливать рабочие места.

Он отметил, что пока нет конкретных подсчётов необходимых инвестиций.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия гарантирует безопасность Донецкой и Луганской народным республикам.