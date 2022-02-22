Лавров: Россия гарантирует ДНР и ЛНР безопасность

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Россия гарантирует безопасность Донецкой и Луганской народным республикам, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: Россия гарантирует ДНР и ЛНР безопасность
  • AP

«Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими новыми государствами, в которых мы гарантируем обеспечивать их безопасность. Думаю, что все это понимают», — цитирует РИА Новости Лаврова.

21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Позднее парламент Луганской Народной Республики ратифицировал Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ЛНР и Россией.

Также Народный совет ДНР принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой Народной Республикой.

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