В ЛНР заявили о намерении бороться за территорию всей Луганской области

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В Луганской Народной Республике будут бороться за территорию всей Луганской области, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
В ЛНР заявили о намерении бороться за территорию всей Луганской области
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По её словам, признание ЛНР Россией прошло в рамках международного права и являлось итогом невыполнения Украиной Минских соглашений.

«Как государство, наша территория — территория всей бывшей Луганской области. За что в дальнейшем мы и будем бороться и отстаивать права и независимость наших земляков», — цитирует РИА Новости Кобцеву.

Как отметил вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов, Луганск призовёт Вооружённые силы Украины добровольно отвести войска из Луганской области.

21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

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