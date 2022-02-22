В ЛНР заявили о намерении бороться за территорию всей Луганской области

В Луганской Народной Республике будут бороться за территорию всей Луганской области, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

По её словам, признание ЛНР Россией прошло в рамках международного права и являлось итогом невыполнения Украиной Минских соглашений.

«Как государство, наша территория — территория всей бывшей Луганской области. За что в дальнейшем мы и будем бороться и отстаивать права и независимость наших земляков», — цитирует РИА Новости Кобцеву.

Как отметил вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов, Луганск призовёт Вооружённые силы Украины добровольно отвести войска из Луганской области.

21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.