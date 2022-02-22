Вице-спикер парламента ЛНР призывает ВСУ отвести войска из Луганской области добровольно
- Legion-Media
«В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые говорят чётко о том, что территория Луганской Народной Республики — это территория бывшей Луганской области», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.
Он добавил, что территория ЛНР в данном случае оккупирована украинскими войсками.
«Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно. Если это не случится, я думаю, будет принято решение, которое позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность на всей территории Луганской Народной Республики», — добавил вице-спикер парламента.
22 февраля Народные советы ЛНР и ДНР приняли закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией.