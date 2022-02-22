Суд арестовал экс-главу Минобороны Казахстана по делу о бездействии во время протестов

Суд Нур-Султана отправил бывшего министра обороны республики Мурата Бектанова под арест на два месяца по делу о бездействии власти в период январских протестов.

«22 февраля 2022 года специализированный межрайонный следственный суд г. Нур-Султана санкционировал в отношении подозреваемого Бектанова М.К. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — приводит Nur.kz сообщение.

Ранее стало известно о задержании Бектанова.

В Казахстане после январских беспорядков расследуют 15 дел о госизмене и попытках захвата власти, а также 179 дел о массовых беспорядках и терактах.