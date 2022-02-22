В результате обстрелов ВСУ в Донецке погиб мужчина

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В результате обстрелов украинскими военными Петровского района Донецка погиб мужчина. Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.
В результате обстрелов ВСУ в Донецке погиб мужчина
  • РИА Новости

«Общее количество применённых ВФУ боеприпасов — 667 единиц», — говорится в сообщении в Telegram.

В ДНР добавили, что в результате огня со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка погиб мужчина.

Ранее стало известно, что в ЛНР в результате обстрела ВСУ повреждён газопровод в посёлке Александровск, входящем в состав Луганска. 

Как напомнили в ведомстве, в СМИ сообщалось о покушении на руководителя представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, он получил ранение в результате взрыва его автомобиля.

В луганском МВД заявили, что около 15 кг взрывчатки было во взорвавшемся автомобиле.

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