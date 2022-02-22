В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ повреждён газопровод

Короткая ссылка
В ЛНР в результате обстрела ВСУ повреждён газопровод в посёлке Александровск, входящем в состав Луганска. Об этом сообщило МЧС республики.
В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ повреждён газопровод
  • РИА Новости

«21 февраля 2022 в 20:00 в результате обстрела повреждён газопровод низкого давления диаметром 32 мм на вводе в частный жилой дом», — приводит сообщение Луганский информационный центр.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва автомобиля в Луганске.

Как напомнили в ведомстве, в СМИ сообщалось о покушении на руководителя представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, он получил ранение в результате взрыва его автомобиля.

В луганском МВД заявили, что около 15 кг взрывчатки было во взорвавшемся автомобиле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить