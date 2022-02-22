В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ повреждён газопровод

В ЛНР в результате обстрела ВСУ повреждён газопровод в посёлке Александровск, входящем в состав Луганска. Об этом сообщило МЧС республики.

«21 февраля 2022 в 20:00 в результате обстрела повреждён газопровод низкого давления диаметром 32 мм на вводе в частный жилой дом», — приводит сообщение Луганский информационный центр.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва автомобиля в Луганске.

Как напомнили в ведомстве, в СМИ сообщалось о покушении на руководителя представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, он получил ранение в результате взрыва его автомобиля.

В луганском МВД заявили, что около 15 кг взрывчатки было во взорвавшемся автомобиле.